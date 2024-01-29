День пам’яті Героїв Крут 29 січня — важлива дата боротьби за незалежність України

Похорон студентів, які загинули під час боїв під Крутами. Фото: esu.com.ua

В Україні сьогодні, 29 січня, відзначають День пам'яті Героїв Крут. Ця дата стала ще однією кривавою сторінкою в українській історії на шляху до незалежності. В цей день вшановують полеглих у бою під Крутами студентів і курсантів, які в 1918 році загинули, щоб стримати більшовицьку армію, яка наступала на столицю України.

Новини.LIVE зібрали інформацію про події 1918 року та історію цього дня.

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Бій під Крутами у 1918 році

Битва, в якій брали участь 520 студентів та воїнів вільного козацтва відбувалася на залізничній станції Крути, що в Чернігівській області. В наступ на Київ було залучено майже 5 тисяч військових Червоної гвардії більшовицької армії, яка сунула на столицю під командуванням Михайла Муравйова.

Бій тривав до вечора, близько шести годин. Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців, українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва

Бій під Крутами. Інфографіка uinp.gov.ua

Битва стала успішною для оборонців української державності — наказ командування було виконано, стрімкий наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії й мости. Внаслідок чого більшовицькі бійці втратили свою боєздатність за чотири дні. Вони мусили витрачати час на ремонт мостів та залізничних колій, щоб продовжувати свій штурм.

Схема бою під Крутами, виконана сотником Сергієм Горячком. Фото: wikipedia

Схема бою під Крутами 29 січня 1918 року. Фото: uinp.gov.ua

Армії УНР, яка виграла трохи часу вдалося укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Бій під Крутами став визначною датою для українського народу та його історії. Воїни УНР проявили героїзм та пожертвували собою заради захисту України.

Сотня січових стрільців під час військового вишколу у Києві.

Фото: uinp.gov.ua

Головними командувачами армії УНР були очільник Південної групи військ УНР генерал-хорунжий Андрій Гулий-Гуленко, командувач Подільської повстанської групи полковник Семен Харченко, учасник легендарного бою під Крутами Семен Могила.

Андрій Гулий-Гуленко. Фото: Історична правда

Семен Харченко.​​​​​ Фото: Історична правда

Семен Могила. Фото: Історична правда

В результаті бою під Крутами більшовикам вдалося взяти в полон 27 українських чоловіків, згодом вони зазнали жорстоких тортур від загарбників і були страчені.

"Шануймо пам'ять героїв під Крутами, в нерівному бою, жменька молоді бажала хоч трохи стримати натиск ворогів і пустити їх тільки через свої трупи. Ідейні борці юнаки в рішучий час узялись за зброю і понесли на вівтар волі України своє молоде життя. …

Коли ми справді бажаєм бути вільними, коли бажаєм бути самостійними, то в першу чергу ми повинні шанувать пам'ять борців за цю волю і самостійність, бо невже ми справді дійшли до того, що одна частина з нас несе без вагання і сумніву своє життя, а друга не може навіть спромогтись на те, щоб вшанувати пам'ять їхню?!" — йшлося в Чернігівській газеті 1918 року.

Похорон Героїв Крут. Фото: uinp.gov.ua

Похорон Героїв Крут. Фото: uinp.gov.ua

Очевидці події розповідали, що студенти перед смертю почали співати вірш "Ще не вмерла Україна", який у майбутньому став гімном України.

Сміливість і жертовність учасників бою під Крутами зробила їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України. Героїв поховали в Києві на Аскольдовій могилі.

Пам'ятник загиблим під Крутами у Києві. Фото: Історична правда

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав подвиг Героїв Крут, які у 1918 році дали бій та зупинили просування армії більшовицьких загарбників. Він наголосив, що сьогодні українські воїни гідно продовжують справу Героїв Крут і захищають незалежність держави.