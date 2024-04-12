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Зеленський у Чернівцях зустрівся з представниками Світового конгресу українців — про що говорили

12 квітня 2024 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський у Чернівцях зустрівся з представниками Світового конгресу українців — про що говорили
Зустріч Володимира Зеленського з делегацією. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Чернівцях з представниками Світового конгресу українців. Вони обговорили активізацію міжнародної підтримки нашої країни.

Про це глава держави повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Як повідомив президент, сторони обговорили, як активізувати міжнародну підтримку та зберегти увагу світу до України.

"Важливо, щоб усі наші люди дбали про державу і незалежність. Це важливий сигнал підтримки для українців, які щоденно боронять нашу державу, а також для цивільних людей", — сказав президент.

Він наголосив на важливості активної роботи Світового конгресу українців з урядами, парламентами та громадами іноземних країн, щоб забезпечувати міжнародну підтримку України. Також Зеленський зазначив, що Світовий конгрес українців підтримує освітні програми для українських дітей.

"Я знаю, що у вас є багато освітніх і культурних програм, які ви реалізуєте на різних континентах. Дуже важливо, щоб наші діти, які зараз за кордоном, не втратили українську культуру. Програми, книжки, мова — цей напрям також дуже важливий. Ми хочемо потім повертати наших дітей в Україну та відбудовувати державу", — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який заявив про виділення 1 млрд євро на військову допомогу, та додаткові 400 млн євро на відновлення енергетики.

Водночас не так давно глава держави провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком, де обговорювалася підготовка Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський
переговори
Конгрес
Чернівці
Україна

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