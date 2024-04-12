Зеленский в Черновцах встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев — о чем говорили

Встреча Владимира Зеленского с делегацией. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Черновцах с представителями Всемирного конгресса украинцев. Они обсудили активизацию международной поддержки нашей страны.

Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Telegram.

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Как сообщил президент, стороны обсудили, как активизировать международную поддержку и сохранить внимание мира к Украине.

"Важно, чтобы все наши люди заботились о государстве и независимости. Это важный сигнал поддержки для украинцев, ежедневно защищающих наше государство, а также для гражданских людей", — сказал президент.

Он отметил важность активной работы Всемирного конгресса украинцев с правительствами, парламентами и общинами иностранных стран, чтобы обеспечивать международную поддержку Украины. Зеленский отметил, что Всемирный конгресс украинцев поддерживает образовательные программы для украинских детей.

"Я знаю, что у вас есть много образовательных и культурных программ, которые вы реализуете на разных континентах. Очень важно, чтобы наши дети, которые сейчас за границей, не потеряли украинскую культуру. Программы, книги, язык — это направление тоже очень важно. Мы хотим потом возвращать наших детей в Украину и восстанавливать государство", — сказал он.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, заявившим о выделении 1 млрд евро на военную помощь, и дополнительные 400 млн евро на восстановление энергетики.

В то же время не так давно глава государства провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, где обсуждалась подготовка Глобального саммита мира.