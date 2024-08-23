Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський та Моді уклали низку двосторонніх угод між Україною та Індією arrow

Зеленський та Моді уклали низку двосторонніх угод між Україною та Індією

23 серпня 2024 15:11
Катерина Османська - Редактор
Моді в Києві — Україна та Індія уклали низку двосторонніх угод
Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час його візиту до Києва 23 серпня уклали низку двосторонніх угод між Україною та Індією. Один із документів — міжурядовий, інші стосуються різних галузей.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Угоди між Україною та Індією

Сьогодні в Офісі Президента відбулась зустріч Зеленського та Моді. Попередньо, вона мала тривати 30 хвилин, але продовжувалася понад дві години.

null
Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: Новини.LIVE

За її результатами, між Україною та Індією було укладено чотири угоди: одна — міжурядова, інші стосуються медицини, розвитку аграрного господарства та культури.

null
Підписання двосторонніх угод між Україною та Індією. Фото: Новини.LIVE

Моді прибув до Києва зі своїм міністром закордонних справ, а також з радником з національної безпеки. 

Також відомо, що перед зустріччю Моді та Зеленського індійські журналісти поспілкувалися з рідними українських військовополонених.

Представники преси послухали кожну історію та мали змогу поставити свої питання.

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський Київ переговори Індія угода Нарендра Моді

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:37 Українські виробники підвищують ціни — що подорожчало найбільше

15:37 Укргідрометцентр попередив, де завтра чекати лиха від аномально спекотної погоди

15:26 Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса — у поліції повідомили подробиці

15:25 Вдарила ножем в шию співмешканця і втекла — на Львівщині затримали зловмисницю

15:25 Оформлення УБД — як це зробити після звільнення із ЗСУ

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

15:13 Компанія "Інжур Енерджі" перемогла на аукціоні Укренерго — як покращить українську енергосистему

15:11 Зеленський та Моді уклали низку двосторонніх угод між Україною та Індією

15:01 Продавали трофейні автомати криміналітету — СБУ та поліція викрили підпільних зброярів

14:55 Спецпризначенці НГУ показали ефективну роботу по окупантах на Запоріжжі

14:54 Неприпустимо забирати водіїв рейсових автобусів — Шмигаль звернувся до Міноборони

15:37 Українські виробники підвищують ціни — що подорожчало найбільше

15:37 Укргідрометцентр попередив, де завтра чекати лиха від аномально спекотної погоди

15:26 Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса — у поліції повідомили подробиці

15:25 Вдарила ножем в шию співмешканця і втекла — на Львівщині затримали зловмисницю

15:25 Оформлення УБД — як це зробити після звільнення із ЗСУ

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

15:13 Компанія "Інжур Енерджі" перемогла на аукціоні Укренерго — як покращить українську енергосистему

15:11 Зеленський та Моді уклали низку двосторонніх угод між Україною та Індією

15:01 Продавали трофейні автомати криміналітету — СБУ та поліція викрили підпільних зброярів

14:55 Спецпризначенці НГУ показали ефективну роботу по окупантах на Запоріжжі

14:54 Неприпустимо забирати водіїв рейсових автобусів — Шмигаль звернувся до Міноборони

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті