Моді в Києві — Україна та Індія уклали низку двосторонніх угод

Зеленський та Моді уклали низку двосторонніх угод між Україною та Індією
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час його візиту до Києва 23 серпня уклали низку двосторонніх угод між Україною та Індією. Один із документів — міжурядовий, інші стосуються різних галузей.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Угоди між Україною та Індією
Сьогодні в Офісі Президента відбулась зустріч Зеленського та Моді. Попередньо, вона мала тривати 30 хвилин, але продовжувалася понад дві години.
За її результатами, між Україною та Індією було укладено чотири угоди: одна — міжурядова, інші стосуються медицини, розвитку аграрного господарства та культури.
Моді прибув до Києва зі своїм міністром закордонних справ, а також з радником з національної безпеки.
Також відомо, що перед зустріччю Моді та Зеленського індійські журналісти поспілкувалися з рідними українських військовополонених.
Представники преси послухали кожну історію та мали змогу поставити свої питання.
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