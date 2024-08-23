Моді в Києві — Україна та Індія уклали низку двосторонніх угод

Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час його візиту до Києва 23 серпня уклали низку двосторонніх угод між Україною та Індією. Один із документів — міжурядовий, інші стосуються різних галузей.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Сьогодні в Офісі Президента відбулась зустріч Зеленського та Моді. Попередньо, вона мала тривати 30 хвилин, але продовжувалася понад дві години.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: Новини.LIVE

За її результатами, між Україною та Індією було укладено чотири угоди: одна — міжурядова, інші стосуються медицини, розвитку аграрного господарства та культури.

Підписання двосторонніх угод між Україною та Індією. Фото: Новини.LIVE

Моді прибув до Києва зі своїм міністром закордонних справ, а також з радником з національної безпеки.

Також відомо, що перед зустріччю Моді та Зеленського індійські журналісти поспілкувалися з рідними українських військовополонених.

Представники преси послухали кожну історію та мали змогу поставити свої питання.