Моди в Киеве — Украина и Индия заключили ряд двусторонних соглашений

Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время его визита в Киев 23 августа заключили ряд двусторонних соглашений между Украиной и Индией. Один из документов — межправительственный, другие касаются разных отраслей.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Сегодня в Офисе Президента состоялась встреча Зеленского и Моди. Предварительно, она должна была длиться 30 минут, но продолжалась более двух часов.

Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото: Новини.LIVE

По ее результатам между Украиной и Индией было заключено четыре соглашения: одно — межправительственное, другие касаются медицины, развития аграрного хозяйства и культуры.

Подписание двусторонних соглашений между Украиной и Индией. Фото: Новини.LIVE

Моди прибыл в Киев со своим министром иностранных дел, а также с советником по национальной безопасности.

Также известно, что перед встречей Моди и Зеленского индийские журналисты пообщались с родными украинских военнопленных.

Представители печати послушали каждую историю и имели возможность задать свои вопросы.