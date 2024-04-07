Фінансова допомога США для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Конгрес США проголосує за виділення фінансової допомоги Україні. Можливі й інші варіанти допомоги, наприклад, у кредит.

Про це глава держави сказав в інтервʼю телемарафону "Єдині новини" у суботу, 6 квітня.

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Можливі різні варіанти фінансування, але чим швидше — тим краще

"Один сенатор нещодавно був. І він каже: а чи ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш. Я відповів: "А для чого ці вибори, якщо немає вибору? Ми погодимось на будь-який варіант", — заявив Володимир Зеленський.

На думку глави держави, якби Україні запропонували кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то позиція була єдина — тільки сьогодні. "Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", – наголосив український лідер.

Також 6 квітня Зеленський пояснив, чому не може публічно закликати Захід воювати в Україні.

Нагадаємо, раніше Президент України заявив, що Харків станом на сьогодні захищений від російських окупантів. Йдеться про оборонні рубежі та українське військо.