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Зеленський розповів, чи погодиться Україна на допомогу США у кредит

7 квітня 2024 03:09
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Фінансова допомога США для України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Конгрес США проголосує за виділення фінансової допомоги Україні. Можливі й інші варіанти допомоги, наприклад, у кредит.  

Про це глава держави сказав в інтервʼю телемарафону "Єдині новини" у суботу, 6 квітня.

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Можливі різні варіанти фінансування, але чим швидше — тим краще 

"Один сенатор нещодавно був. І він каже: а чи ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш. Я відповів: "А для чого ці вибори, якщо немає вибору? Ми погодимось на будь-який варіант", — заявив Володимир Зеленський.

На думку глави держави, якби Україні запропонували кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то позиція була єдина —  тільки сьогодні. "Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", – наголосив український лідер.

Також 6 квітня Зеленський пояснив, чому не може публічно закликати Захід воювати в Україні.

Нагадаємо, раніше Президент України заявив, що Харків станом на сьогодні захищений від російських окупантів. Йдеться про оборонні рубежі та українське військо.

Володимир Зеленський
США
Конгрес
фінансова допомога
кредит під час війни
війна

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