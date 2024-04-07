Финансовая помощь США для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский надеется, что Конгресс США проголосует за выделение финансовой помощи Украине. Возможны и другие варианты, например деньги в кредит.

Об этом глава государства сказал в интервью телемарафону "Единые новости" в субботу, 6 апреля.

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Возможны разные варианты финансирования, но чем быстрее — тем лучше

"Один сенатор недавно был. И он говорит: а ты согласишься ли на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь. Я ответил: "А зачем эти выборы, если нет выбора? Мы согласимся на любой вариант", — заявил Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, если бы Украине предложили кредит сегодня или бесплатно через год, то позиция была единая — только сегодня. "Наш выбор один – выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул украинский лидер.

Также 6 апреля Зеленский объяснил, почему не может публично призывать Запад воевать в Украине.

Напомним, ранее Президент Украины заявил, что Харьков по состоянию на сегодняшний день защищен от российских оккупантов. Речь идет об оборонных рубежах и украинском войске.