Зеленський прокоментував вирок суду Гааги про арешт командувачів РФ — головне зі звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості вироку Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який ухвалив рішення про арешт двох російських воєначальників. Військових командувачів обвинувачують у скоєнні численних злочинів в Україні та вбивстві цивільних громадян. Також український лідер розповів про звіт Мінстратегпрому. Було обговорено оборонну промисловість держави та комунікацію про співпрацю з союзниками.

Про це глава держави повідомив у щоденному зверненні до українців у вівторок, 5 березня.

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Своє щоденне звернення Зеленський почав з вироку Гаазького суду про арешт двоє військових злочинців РФ. Президент наголосив, що командувачі дальньої авіації та Чорноморського флоту є вбивцями і мають отримати покарання за скоєні злочини.

"Зокрема, вони здійснювали та здійснюють терористичну кампанію проти нашої держави та людей — удари проти нашої енергетики, нашої цивільної інфраструктури. Це очевидні злочини — воєнні злочини Росії та злочини проти людяності. І саме щодо цього є принциповий рух у Міжнародному кримінальному суді", — сказав Зеленський.

Глава держави висловив вдячність прокурору МКС Каріму Хану, команді суду та українським правоохоронцям за роботу, зроблену на шляху ув'язнення воєначальників. Зеленський наголосив, що росіяни будуть покарані за вбивства та знищення України.

Наради Зеленського з урядом та Мінстратегпромом

Зеленський заслухав звіт Мінстратегпрому, в якому зазначалося про оборонне виробництво країни та комунікацію з партнерами.

"Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше — щодо постачання і щодо спільних проєктів. Я вдячний усім у світі, хто допомагає принципово, вчасно та без збоїв", — підкреслив президент.

Також було проведено нараду з міжнародним блоком уряду Офісу щодо ключових проблемних питань на окремих напрямах. Посадовці узгодили план дій на весну.

"Україна має досягти своїх цілей, ми всі разом у світі маємо відновити повну силу міжнародного права. І коли це буде, жодна держава-терорист, як Росія, не зможе нічого диктувати своїм сусідам чи всьому світу", — підсумував глава України.

Нагадаємо, Гаазький суд ухвалив рішення про арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова. Їх обвинувачують в організації атак по населенню та інфраструктурі України і скоєнні численних воєнних злочинів. Вирок було винесено на основі зібраних доказів СБУ.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що український фронт витягують ЗСУ, яких потрібно підтримувати. Президент подякував усім, хто працює заради держави та показав ефективну роботу Повітряних сил.