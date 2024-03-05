Зеленский прокомментировал приговор суда Гааги об аресте командующих РФ — главное из обращения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность приговора Международного уголовного суда в Гааге, который принял решение об аресте двух российских военачальников. Военные командующие обвиняются в совершении многочисленных преступлений в Украине и убийстве граждан. Также украинский лидер рассказал об отчете Минстратегпрома. Были обсуждены оборонная промышленность государства и коммуникация о сотрудничестве с союзниками.

Об этом глава государства сообщил в ежедневном обращении к украинцам во вторник, 5 марта.

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Свое ежедневное обращение Зеленский начал с приговора Гаагского суда об аресте двух военных преступников РФ. Президент подчеркнул, что командующие дальней авиацией и Черноморским флотом являются убийцами и должны получить наказание за совершенные преступления.

"В частности, они осуществляли и осуществляют террористическую кампанию против нашего государства и людей — удары против нашей энергетики, нашей гражданской инфраструктуры. Это очевидные преступления — военные преступления России и преступления против человечности. И именно в этом отношении есть принципиальное движение в Международном уголовном суде", — сказал Зеленский.

Глава государства выразил благодарность прокурору МКС Кариму Хану, команде суда и украинским правоохранителям за работу, сделанную на пути заключения военачальников. Зеленский подчеркнул, что россияне будут наказаны за убийства и уничтожение Украины.

Совещания Зеленского с правительством и Минстратегпромом

Зеленский заслушал отчет Минстратегпрома, в котором указывалось об оборонном производстве страны и коммуникации с партнерами.

"Достигнутые недавно договоренности реализуем как можно быстрее — по поставкам и по совместным проектам. Я благодарен всем в мире, кто помогает принципиально, вовремя и без сбоев", — подчеркнул президент.

Также было проведено совещание с международным блоком правительства Офиса по ключевым проблемным вопросам по отдельным направлениям. Чиновники согласовали план действий на весну.

"Украина должна достичь своих целей, мы все вместе в мире должны восстановить полную силу международного права. И когда это будет, ни одно государство-террорист, как Россия, не сможет ничего диктовать своим соседям или всему миру", — подытожил глава Украины.

Напомним, Гаагский суд принял решение об аресте командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова. Их обвиняют в организации атак по населению и инфраструктуре Украины и совершении многочисленных военных преступлений. Приговор был вынесен на основе собранных доказательств СБУ.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что украинский фронт вытаскивают ВСУ, которых нужно поддерживать. Президент поблагодарил всех, кто работает ради государства и показал эффективную работу Воздушных сил.