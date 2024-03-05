Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский прокомментировал приговор суда Гааги об аресте командующих РФ — главное из обращения arrow

Зеленский прокомментировал приговор суда Гааги об аресте командующих РФ — главное из обращения

5 марта 2024 20:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский прокомментировал приговор суда Гааги об аресте командующих РФ — главное из обращения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность приговора Международного уголовного суда в Гааге, который принял решение об аресте двух российских военачальников. Военные командующие обвиняются в совершении многочисленных преступлений в Украине и убийстве граждан. Также украинский лидер рассказал об отчете Минстратегпрома. Были обсуждены оборонная промышленность государства и коммуникация о сотрудничестве с союзниками.

Об этом глава государства сообщил в ежедневном обращении к украинцам во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Вечернее обращение Зеленского к гражданам 5 марта

Свое ежедневное обращение Зеленский начал с приговора Гаагского суда об аресте двух военных преступников РФ. Президент подчеркнул, что командующие дальней авиацией и Черноморским флотом являются убийцами и должны получить наказание за совершенные преступления.

"В частности, они осуществляли и осуществляют террористическую кампанию против нашего государства и людей — удары против нашей энергетики, нашей гражданской инфраструктуры. Это очевидные преступления — военные преступления России и преступления против человечности. И именно в этом отношении есть принципиальное движение в Международном уголовном суде", — сказал Зеленский.

Глава государства выразил благодарность прокурору МКС Кариму Хану, команде суда и украинским правоохранителям за работу, сделанную на пути заключения военачальников. Зеленский подчеркнул, что россияне будут наказаны за убийства и уничтожение Украины.

Совещания Зеленского с правительством и Минстратегпромом

Зеленский заслушал отчет Минстратегпрома, в котором указывалось об оборонном производстве страны и коммуникации с партнерами.

"Достигнутые недавно договоренности реализуем как можно быстрее — по поставкам и по совместным проектам. Я благодарен всем в мире, кто помогает принципиально, вовремя и без сбоев", — подчеркнул президент.

Также было проведено совещание с международным блоком правительства Офиса по ключевым проблемным вопросам по отдельным направлениям. Чиновники согласовали план действий на весну.

"Украина должна достичь своих целей, мы все вместе в мире должны восстановить полную силу международного права. И когда это будет, ни одно государство-террорист, как Россия, не сможет ничего диктовать своим соседям или всему миру", — подытожил глава Украины.

Напомним, Гаагский суд принял решение об аресте командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова. Их обвиняют в организации атак по населению и инфраструктуре Украины и совершении многочисленных военных преступлений. Приговор был вынесен на основе собранных доказательств СБУ.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что украинский фронт вытаскивают ВСУ, которых нужно поддерживать. Президент поблагодарил всех, кто работает ради государства и показал эффективную работу Воздушных сил.

Владимир Зеленский
война
суд
Гаага
Украина
военные
военные преступления
обращение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец