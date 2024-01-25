Зеленський прокоментував у вечірньому зверненні авіатрощу ІЛ-76

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі деталі падіння літака ІЛ-76 з ймовірними полоненими на борту будуть розслідуватись. Також президент розповів про ситуацію на фронті та подальшу співпрацю з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

Читайте також:

Звернення Зеленського 24 січня

"Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка — доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", — зазначив Зеленський.

Він заявив, що потрібно встановити всі чіткі факти, наскільки це можливо. Розслідуванням займаються ГУР та СБУ, також президент доручив очільнику МЗС Дмитру Кулебі "поінформувати партнерів щодо наявних даних в України".

"Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", — наголосив український лідер.

Також Зеленський розповів про ситуацію на передовій. За його словами, "особлива увага — Авдіївка, інші позиції на Донеччині, а також Куп’янський напрямок".

Крім того, президент згадав про підтримку партнерів, зокрема рішення сенатського комітету США щодо конфіскації активів РФ. Також український лідер обговорив з Шольцом подальшу співпрацю щодо оборони України, зокрема захист від російських ракет та безпілотників.

Що відомо про авіатрощу Іл-76 в Росії

Нагадаємо, що в Бєлгородській області РФ в четвер, 24 січня, впав російський військовий літак Іл-76. У мережі з'явилося відео падіння повітряного судна під Бєлгородом. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини, росіяни заявили, що на цьому літаку нібито перевозили українських полонених.

Також ми повідомляли, що в Міноборони України не можуть підтвердити інформацію щодо причин падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області. Наразі усі деталі з'ясовуються.

Додамо, що російська влада і пропагандисти так активно взялися за інцидент із падінням Іл-76 у Бєлгородській області, що це викликало обґрунтовані питання. Частина із "доказів" росіян лише підтвердила здогадку, що вони традиційно брешуть, прикриваючи якийсь свій злочин.