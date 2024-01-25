Зеленский прокомментировал в вечернем обращении авиатрощу ИЛ-76

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все детали падения самолета ИЛ-76 с предполагаемыми пленными на борту будут расследоваться. Также президент рассказал о ситуации на фронте и дальнейшем сотрудничестве с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

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Обращение Зеленского 24 января

"Вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малюка — доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", — отметил Зеленский.

Он заявил, что нужно установить все четкие факты, насколько это возможно. Расследованием занимаются ГУР и СБУ, также президент поручил главе МИД Дмитрию Кулебе "информировать партнеров о имеющихся данных в Украины".

"Наше государство будет настаивать на международном расследовании", — подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский рассказал о ситуации на передовой. По его словам, "особое внимание — Авдеевка, другие позиции в Донецкой области, а также Купянское направление".

Кроме того, президент упомянул о поддержке партнеров, в частности, решении сенатского комитета США по конфискации активов РФ. Также украинский лидер обсудил с Шольцом дальнейшее сотрудничество по обороне Украины, в частности, защиту от российских ракет и беспилотников.

Что известно об авиатроще Ил-76 в России

Напомним, что в Белгородской области РФ в четверг, 24 января, упал российский военный самолет Ил-76. В сети появилось видео падение воздушного судна под Белгородом. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека, россияне заявили, что на этом самолете якобы перевозили украинских пленных.

Также мы сообщали, что в Минобороны Украины не могут подтвердить информацию о причинах падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Все детали выясняются.

Добавим, что российские власти и пропагандисты так активно взялись за инцидент с падением Ил-76 в Белгородской области, что это вызвало обоснованные вопросы. Часть из "доказательств" россиян лишь подтвердила догадку, что они традиционно врут, прикрывая свое преступление.