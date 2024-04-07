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Зеленський прокоментував ставлення українців до військових і ТЦК

7 квітня 2024 13:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський прокоментував ставлення українців до військових і ТЦК
Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що українці поважають військових. При цьому він закликав українців аналізувати інформацію з соціальних мереж, бо вона зазвичай не є об'єктивною

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

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Відповідаючи на запитання журналістки, як можна повернути повагу цивільних до людей у військовій формі, Зеленський заявив, що українці поважають військових.

При цьому він закликав відділяти реальність від того, що транслюють у TikTok чи Telegram-каналах, адже часто такі відео не є об'єктивними.

"Тобі подають цю "страву", і будуть тобі давати. І ти будеш підтримувати це, тому що іноді ти неготовий сказати публічно про війну чи про ТЦК, але сидячи в соцмережах ти готовий це зробити", — сказав президент.

Раніше ми повідомляли, що останнім часом зросла кількість російських атак на Україну. Президент Володимир Зеленський попередив, що запаси протиповітряних ракет України можуть вичерпатися.

Зеленський розповів, що в Україні розробляється своя зброя проти керованих авіабомб Росії. Наразі українські військові знищують ворожі КАБи засобами ППО.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
війна
військовослужбовці

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