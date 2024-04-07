Зеленский прокомментировал отношение украинцев к военным и ТЦК

Владимир Зеленский во время интервью. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинцы уважают военных. При этом он призвал украинцев анализировать информацию из социальных сетей, потому что она обычно не объективна.

Об этом Зеленский заявил в интервью, транслируемом в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос журналистки, как можно вернуть уважение граждан к людям в военной форме, Зеленский заявил, что украинцы уважают военных.

При этом он призвал отделять реальность от того, что транслируют в TikTok или Telegram-каналах, ведь часто такие видео не являются объективными.

"Тебе подают это "блюдо", и будут тебе давать. И ты будешь поддерживать это, потому что иногда ты не готов сказать публично о войне или о ТЦК, но сидя в соцсетях ты готов это сделать", — сказал президент.

Ранее мы сообщали, что в последнее время выросло количество российских атак на Украину. Президент Владимир Зеленский предупредил, что запасы противовоздушных ракет Украины могут иссякнуть.

Зеленский рассказал, что в Украине разрабатывается свое оружие против управляемых авиабомб России. В настоящее время украинские военные уничтожают вражеские КАБы средствами ПВО.