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Зеленский прокомментировал отношение украинцев к военным и ТЦК

7 апреля 2024 13:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский прокомментировал отношение украинцев к военным и ТЦК
Владимир Зеленский во время интервью. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинцы уважают военных. При этом он призвал украинцев анализировать информацию из социальных сетей, потому что она обычно не объективна.

Об этом Зеленский заявил в интервью, транслируемом в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос журналистки, как можно вернуть уважение граждан к людям в военной форме, Зеленский заявил, что украинцы уважают военных.

При этом он призвал отделять реальность от того, что транслируют в TikTok или Telegram-каналах, ведь часто такие видео не являются объективными.

"Тебе подают это "блюдо", и будут тебе давать. И ты будешь поддерживать это, потому что иногда ты не готов сказать публично о войне или о ТЦК, но сидя в соцсетях ты готов это сделать", — сказал президент.

Ранее мы сообщали, что в последнее время выросло количество российских атак на Украину. Президент Владимир Зеленский предупредил, что запасы противовоздушных ракет Украины могут иссякнуть.

Зеленский рассказал, что в Украине разрабатывается свое оружие против управляемых авиабомб России. В настоящее время украинские военные уничтожают вражеские КАБы средствами ПВО.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
війна
военнослужащие

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