Зеленський прокоментував повернення українських воїнів з російського полону

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній обмін полоненими. Загалом, за його словами, з російського полону звільнено 3135 громадян нашої країни.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

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"Щойно був проведений обмін — іще 100 наших воїнів повернулися додому, в Україну, з російського полону. Солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та "Азовсталі". Воїни Національної гвардії, прикордонної служби, Збройних Сил України", — заявив Зеленський.

Загалом, за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців і українок. Також глава держави подякував всім, хто працював над його проведенням.

"Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни. Андрію Єрмаку та команді Офісу. Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з питань військовополонених. Усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Дмитро Лубінець та команда омбудсмена. Ігор Клименко та команда МВС. Василь Малюк та команда СБУ", — не ховає емоцій президент, висловивши особливу подяку українським воїнам на передовій.

Нагадаємо, що сьогодні між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя.

Також ми писали, що Україна повернула додому 207 захисників з російського полону 31 січня. Серед них є воїни Нацгвардії, ЗСУ, Нацполіції та ДПСУ.