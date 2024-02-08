Зеленский прокомментировал возвращение украинских воинов из российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обмен пленными. В общей сложности, по его словам, из российского плена освобождены 3135 граждан нашей страны.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

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"Только что был проведен обмен - еще 100 наших воинов вернулись домой, в Украину, из российского плена. Солдаты и сержанты. Большинство - защитники Мариуполя и "Азовстали". Воины Национальной гвардии, пограничной службы, Вооруженных Сил Украины", — заявил Зеленский.

В целом, по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.

"Я благодарю всю нашу команду, которая занимается обменами. Кириллу Буданову и всем в ГУР, кто ведет обмены. Андрею Ермаку и команде Офиса. Дмитрию Усову и всему Координационному штабу по вопросам военнопленных. Всем, кто привлечен, всем, кто помогает. Дмитрий Лубинец и команда омбудсмена. Игорь Клименко и команда МВД. Василий Малюк и команда СБУ", — не скрывает эмоций президент, выразив особую благодарность украинским воинам на передовой.

Напомним, что сегодня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

Также мы писали, что Украина вернула домой 207 защитников из российского плена 31 января. Среди них воины Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции и ГПСУ.