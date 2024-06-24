Гнатов став новим командувачем Об'єднаних Сил ЗСУ

Андрій Гнатов отримує шеврон від Володимира Зеленського. Фото: з відкритих джерел

Увечері 24 червня стало відомо про призначення бригадного генерала Андрія Гнатова новим командувачем Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Він замінив генерал-лейтенанта Юрія Содолю.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 24 червня.

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Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Вікторович Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році та почав будувати кар'єру військового. У 2015 році Гнатов здобув звання полковника, після чого у червні 2022 року йому було присвоєно звання бригадного генерала. Він активно впливав на формування оновленої морської піхоти, включаючи її перебудову після окупації в Криму.

З 2016 по 2018 роки він очолював штаб 36-ї окремої бригади морської піхоти, а пізніше обіймав посаду командира цієї ж бригади до 2021 року. У 2022 році він призначений заступником командира військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ і став головою штабу. Під час цього перебування він отримав підвищення у званні.

Під час повномасштабного вторгнення він очолював оборону декількох ключових напрямків фронту. Спочатку він замінив генерала Дмитра Марченка, керуючи обороною Миколаєва. У листопаді він відповідав за визволення Херсонщини. Навесні 2023 року він керував обороною Бахмуту у Донецькій області. Він працював у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", підпорядкованій головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

Бригадний генерал Андрій Гнатов. Фото: з відкритих джерел

Андрій Гнатов отримав три державні нагороди:

Медаль "За військову службу України", яку вручили йому 3 липня 2015 року за вислугу років. Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, присуджений Гнатову 21 серпня 2020 року за визначні досягнення. Хрест бойових заслуг, який був вручений 27 липня 2022 року за видатні вчинки у захисті суверенітету держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Він також розповів, що зранку була нарада з військовими.

Раніше ми писали, що у Державному бюро розслідувань відреагували на скаргу начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича на позивний "Тавр" на генерала Юрія Содоля. Там заявили, що наразі працюють із заявою.