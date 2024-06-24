Гнатов став новим командувачем Об'єднаних Сил ЗСУ

Зеленський призначив Гнатова на посаду командувача Об'єднаних сил — що про нього відомо
Увечері 24 червня стало відомо про призначення бригадного генерала Андрія Гнатова новим командувачем Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Він замінив генерал-лейтенанта Юрія Содолю.
Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 24 червня.
Що відомо про Андрія Гнатова
Андрій Вікторович Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році та почав будувати кар'єру військового. У 2015 році Гнатов здобув звання полковника, після чого у червні 2022 року йому було присвоєно звання бригадного генерала. Він активно впливав на формування оновленої морської піхоти, включаючи її перебудову після окупації в Криму.
З 2016 по 2018 роки він очолював штаб 36-ї окремої бригади морської піхоти, а пізніше обіймав посаду командира цієї ж бригади до 2021 року. У 2022 році він призначений заступником командира військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ і став головою штабу. Під час цього перебування він отримав підвищення у званні.
Під час повномасштабного вторгнення він очолював оборону декількох ключових напрямків фронту. Спочатку він замінив генерала Дмитра Марченка, керуючи обороною Миколаєва. У листопаді він відповідав за визволення Херсонщини. Навесні 2023 року він керував обороною Бахмуту у Донецькій області. Він працював у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", підпорядкованій головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.
Андрій Гнатов отримав три державні нагороди:
- Медаль "За військову службу України", яку вручили йому 3 липня 2015 року за вислугу років.
- Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, присуджений Гнатову 21 серпня 2020 року за визначні досягнення.
- Хрест бойових заслуг, який був вручений 27 липня 2022 року за видатні вчинки у захисті суверенітету держави.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Він також розповів, що зранку була нарада з військовими.
Раніше ми писали, що у Державному бюро розслідувань відреагували на скаргу начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича на позивний "Тавр" на генерала Юрія Содоля. Там заявили, що наразі працюють із заявою.
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