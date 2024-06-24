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Зеленский назначил Гнатова на должность командующего Объединенными Силами — что о нем известно

24 июня 2024 23:41
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Бригадир София
редактор
Гнатов стал новым командующим Объединенными Силами ВСУ
Андрей Гнатов получает шеврон от Владимира Зеленского. Фото: из открытых источников
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Вечером 24 июня стало известно о назначении бригадного генерала Андрея Гнатова новым командующим Объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Он заменил генерал-лейтенанта Юрия Содолю.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в понедельник, 24 июня.

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Что известно об Андрее Гнатове

Андрей Викторович Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году и начал строить карьеру военного. В 2015 году Гнатов получил звание полковника, после чего в июне 2022 года ему было присвоено звание бригадного генерала. Он активно влиял на формирование обновленной морской пехоты, включая ее перестройку после оккупации в Крыму.

С 2016 по 2018 он возглавлял штаб 36-й отдельной бригады морской пехоты, а позже занимал должность командира этой же бригады до 2021 года. В 2022 году он назначен заместителем командира войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ и стал главой штаба. Во время этого пребывания он получил повышение в звании.

Во время полномасштабного вторжения он возглавлял оборону нескольких ключевых направлений фронта. Сначала он заменил генерала Дмитрия Марченко, управляя обороной Николаева. В ноябре он отвечал за освобождение Херсона. Весной 2023 г. он руководил обороной Бахмута в Донецкой области. Он работал в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", подчиненной главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Бригадный генерал Андрей Гнатов. Фото: из открытых источников
Бригадный генерал Андрей Гнатов. Фото: из открытых источников

Андрей Гнатов получил три государственных награды:

  1. Медаль "За военную службу Украины", которую вручили ему 3 июля 2015 за выслугу лет.
  2. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, присужденный Гнатову 21 августа 2020 за выдающиеся достижения.
  3. Крест боевых заслуг, врученный 27 июля 2022 года за выдающиеся поступки в защите суверенитета государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. Он также рассказал, что с утра было совещание с военными.

Ранее мы писали, что в Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" на генерала Юрия Содоля. Там заявили, что работают с заявлением.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
украинцы
Украина
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война в Украине

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