Гнатов стал новым командующим Объединенными Силами ВСУ

Андрей Гнатов получает шеврон от Владимира Зеленского. Фото: из открытых источников

Вечером 24 июня стало известно о назначении бригадного генерала Андрея Гнатова новым командующим Объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Он заменил генерал-лейтенанта Юрия Содолю.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в понедельник, 24 июня.

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Андрей Викторович Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году и начал строить карьеру военного. В 2015 году Гнатов получил звание полковника, после чего в июне 2022 года ему было присвоено звание бригадного генерала. Он активно влиял на формирование обновленной морской пехоты, включая ее перестройку после оккупации в Крыму.

С 2016 по 2018 он возглавлял штаб 36-й отдельной бригады морской пехоты, а позже занимал должность командира этой же бригады до 2021 года. В 2022 году он назначен заместителем командира войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ и стал главой штаба. Во время этого пребывания он получил повышение в звании.

Во время полномасштабного вторжения он возглавлял оборону нескольких ключевых направлений фронта. Сначала он заменил генерала Дмитрия Марченко, управляя обороной Николаева. В ноябре он отвечал за освобождение Херсона. Весной 2023 г. он руководил обороной Бахмута в Донецкой области. Он работал в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", подчиненной главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Бригадный генерал Андрей Гнатов. Фото: из открытых источников

Андрей Гнатов получил три государственных награды:

Медаль "За военную службу Украины", которую вручили ему 3 июля 2015 за выслугу лет. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, присужденный Гнатову 21 августа 2020 за выдающиеся достижения. Крест боевых заслуг, врученный 27 июля 2022 года за выдающиеся поступки в защите суверенитета государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. Он также рассказал, что с утра было совещание с военными.

Ранее мы писали, что в Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" на генерала Юрия Содоля. Там заявили, что работают с заявлением.