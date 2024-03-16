Сергій Гайдай став головою Мукачівської РДА

Сергій Гайдай. Фото: facebook.com/odalug

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 березня, призначив колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая очільником Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Президент підписав розпорядження про призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської РДА.

Перед тим Зеленський звільнив з цієї посади Едгара Токаря.

Як відомо, з 2015-го по 2018 рік Гайдай вже очолював Мукачівську РДА.

До того, з 2008 по 2010 рік, він працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова. З 2014 по 2015 рік був радником голови Обухівської РДА у Київській області.

З 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

Нагадаємо, раніше Гайдай розповів, для чого росіянам Авдіївка та як їм вдалося захопити місто.

Також ми писали, що 13 лютого Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Мукачівської районної державної адміністрації. Ним став Сергій Гайдай, який очолював раніше Луганську обласну військову адміністрацію.