Сергей Гайдай стал председателем Мукачевской РГА

Сергей Гайдай. Фото: facebook.com/odalug

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 марта, назначил бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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Президент подписал распоряжение о назначении Сергея Гайдая главой Мукачевской РГА.

Перед тем Зеленский уволил с этой должности Эдгара Токаря.

Как известно, с 2015 по 2018 год Гайдай уже возглавлял Мукачевскую РГА.

До этого, с 2008 по 2010 год, он работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова. С 2014 по 2015 год был советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

С 28 октября 2019 по 15 марта 2023 года Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

Напомним, ранее Гайдай рассказал, зачем россиянам Авдеевка и как им удалось захватить город.

Также мы писали, что 13 февраля Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Мукачевской районной государственной администрации. Им стал Сергей Гайдай, возглавлявший ранее Луганскую областную военную администрацию.