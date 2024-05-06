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Зеленський привітав військових з Днем Сухопутних військ ЗСУ

6 травня 2024 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський привітав військових з Днем Сухопутних військ ЗСУ
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем Сухопутних військ ЗСУ. В понеділок, 6 травня, українські піхотинці відзначають своє професійне свято.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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У своєму привітанні глава держави зауважив, що українська піхота — найбільш численна складова та найбільш визначальний фундамент Збройних сил України. 

"Сучасна війна — це багато компонентів державної та військової сили, які мають бути ефективними. Логістика — від її оперативності залежать життя та бойові результати. Артилерія, яка має бути влучною. Авіація та ППО, які підтримують дії на землі. РЕБ, яка захищає. Дрони, які вже стали дійсно сильним українським аргументом проти окупанта — і в ближньому бою, і в стратегічній глибині", — резюмував він. 

Зеленський додав, що все це має допомагати українському солдату "просуватися вперед".

"Все це заради того, щоб наш солдат, наш український піхотинець був стійким на позиціях та міг рухатися вперед — щоб повертати Україні українське. Наш, український контроль саме там на землі, де є наші піхотні позиції, сила наших воїнів-піхотинців", — сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський привітав українців зі святом Світлого Воскресіння Христового, де наголосив, що у Бога на плечі шеврон з українським прапором.

До привітань глави держави також доєдналися головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова ГУР Кирило Буданов, командувач НГУ Олександр Півненко та інші провідні військові офіцери. 

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
привітання
війна в Україні

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