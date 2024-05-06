Зеленский поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ . В понедельник, 6 мая, украинские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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В своем приветствии глава государства отметил, что украинская пехота является наиболее многочисленной составляющей и определяющим фундаментом Вооруженных сил Украины.

"Современная война — это много компонентов государственной и военной силы, которые должны быть эффективными. Логистика — от ее оперативности зависят жизнь и боевые результаты. Артиллерия, которая должна быть меткой. Авиация и ПВО, которые поддерживают действия на земле. РЭБ, которая защищает. Дроны, уже ставшие действительно сильным украинским аргументом против оккупанта — и в ближнем бою, и в стратегической глубине", — резюмировал он.

Зеленский добавил, что все это должно помогать украинскому солдату "продвигаться вперед".

"Все это ради того, чтобы наш солдат, наш украинский пехотинец был устойчив на позициях и мог двигаться вперед — чтобы возвращать украинское. Наш, украинский контроль именно там на земле, где есть наши пехотные позиции, сила наших воинов-пехотинцев", — сказал глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Светлого Воскресения Христова, где отметил, что у Бога на плече шеврон с украинским флагом.

К поздравлениям главы государства также присоединились главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава ГУР Кирилл Буданов, командующий НГУ Александр Пивненко и другие ведущие военные офицеры.