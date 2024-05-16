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Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

16 травня 2024 13:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Президент 16 травня привітав з Днем вишиванки
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у четвер, 16 травня, відзначають День вишиванки. Президент Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська привітали українців зі святом.

Привітання українського лідера опублікувала пресслужба в Telegram-каналі.

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Зеленський наголосив, що видимо чи невидимо, вишиванка завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, на волонтері, на вчителеві та на всіх, хто тримає оборону. 

"Наші діти знають її змалечку. Вона — символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями", — зауважив Президент.

Він додав, що за роки спротиву агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський скасував заплановані візити до Португалії та Іспанії.

За словами прессекретаря Сергія Нікіфорова, ці поїздки перенесено з огляду на загострення військової ситуації на Харківщині.

Володимир Зеленський
свята
Олена Зеленська
Україна
привітання
День вишиванки

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