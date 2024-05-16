Президент 16 травня привітав з Днем вишиванки

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Фото: Telegram/Zelenskiy

В Україні у четвер, 16 травня, відзначають День вишиванки. Президент Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська привітали українців зі святом.

Привітання українського лідера опублікувала пресслужба в Telegram-каналі.

Читайте також:

Привітання Зеленського до Дня вишиванки

Зеленський наголосив, що видимо чи невидимо, вишиванка завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, на волонтері, на вчителеві та на всіх, хто тримає оборону.

"Наші діти знають її змалечку. Вона — символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями", — зауважив Президент.

Він додав, що за роки спротиву агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський скасував заплановані візити до Португалії та Іспанії.

За словами прессекретаря Сергія Нікіфорова, ці поїздки перенесено з огляду на загострення військової ситуації на Харківщині.