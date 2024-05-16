Зеленський повідомив, чому скасував свої закордонні поїздки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський скасував свої закордонні відрядження, які планувались найближчим часом. Причина — складна ситуація на сході України.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram 15 травня.

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Зокрема, Зеленський відклав поїздки до Іспанії та Португалії.

"Поспілкувався з Прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну. Вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити", — написав Президент України.

Скриншот з Telegram/Zelenskiy/Official

За словами Володимира Зеленського, він також докладно обговорив з керівником уряду Португалії майбутній Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.

Нагадаємо, 15 травня глава української держави повідомив, що Україна остаточно вийшла зі складу СНД.

Раніше Президент України Володимир Зеленський засудив напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і висловив підтримку словацькому народу.