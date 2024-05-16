Зеленский сообщил, почему отменил свои заграничные поездки

Зеленский объяснил, почему отменил свои рабочие поездки за границу
Президент Украины Владимир Зеленский отменил зарубежные командировки, которые планировались в ближайшее время. Причина — сложная ситуация на востоке Украины.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram 15 мая.
Все внимание — на текущие оборонные операции Украины
В частности, Зеленский отложил поездки в Испанию и Португалию.
"Пообщался с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и проинформировал его о ситуации на фронте и попытках России расширить войну. Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты", — написал Президент Украины.
По словам Владимира Зеленского, он также подробно обсудил с главой правительства Португалии предстоящий Саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира.
Напомним, 15 мая глава украинского государства сообщил, что Украина окончательно вышла из состава СНГ.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и выразил поддержку словацкому народу.
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