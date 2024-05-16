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Зеленский объяснил, почему отменил свои рабочие поездки за границу

16 мая 2024 06:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Зеленский сообщил, почему отменил свои заграничные поездки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский  отменил зарубежные командировки, которые планировались в ближайшее время. Причина — сложная ситуация на востоке Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram 15 мая.

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В частности, Зеленский отложил поездки в Испанию и Португалию.

"Пообщался с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и проинформировал его о ситуации на фронте и попытках России расширить войну. Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты", — написал Президент Украины.

Владимир Зеленский отменил свои поездки за границу
Скриншот с Telegram/Zelenskiy/Official

По словам Владимира Зеленского, он также подробно обсудил с главой правительства Португалии предстоящий Саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира.

Напомним, 15 мая глава украинского государства сообщил, что Украина окончательно вышла из состава СНГ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и выразил поддержку словацкому народу.

Владимир Зеленский
война
российские войска
Харьковская область
фронт
наступление

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