Президент 16 мая поздравил с Днем вышиванки

Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки
В Украине в четверг, 16 мая, отмечают День вышиванки. Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с праздником.
Поздравление украинского лидера опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.
Поздравление Зеленского ко Дню вышиванки
Зеленский подчеркнул, что, видимо или невидимо, вышиванка всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, на волонтере, на учителе и на всех, кто держит оборону.
"Наши дети знают ее с детства. Она — символ единения всех поколений украинцев сквозь столетие. Ее узор такой неповторимый, потому что вышивается нашими собственными делами на холсте, сотканном нашими ценностями", — отметил Президент Украины.
Он добавил, что за годы сопротивления агрессии вышиванка стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.
Напомним, Зеленский отменил запланированные визиты в Португалию и Испанию.
По словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, эти поездки перенесены с учетом обострения военной ситуации на Харьковщине.
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