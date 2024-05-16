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Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

16 мая 2024 13:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Президент 16 мая поздравил с Днем вышиванки
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в четверг, 16 мая, отмечают День вышиванки. Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с праздником.

Поздравление украинского лидера опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

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Поздравление Зеленского ко Дню вышиванки

Зеленский подчеркнул, что, видимо или невидимо, вышиванка всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, на волонтере, на учителе и на всех, кто держит оборону.

"Наши дети знают ее с детства. Она — символ единения всех поколений украинцев сквозь столетие. Ее узор такой неповторимый, потому что вышивается нашими собственными делами на холсте, сотканном нашими ценностями", — отметил Президент Украины.

Он добавил, что за годы сопротивления агрессии вышиванка стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский отменил запланированные визиты в Португалию и Испанию.

По словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, эти поездки перенесены с учетом обострения военной ситуации на Харьковщине.

Владимир Зеленский
праздники
Елена Зеленская
Украина
поздравления
День вышиванки

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