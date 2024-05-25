Зеленський вручив нагороди фахівцям Держспецзв'язку України

Зеленський привітав фахівців Держспецзв'язку України з професійним святом
В Україні у суботу, 25 травня, відзначають День Держспецзв'язку. Президент Володимир Зеленський привітав фахівців із професійним святом, а також вручив нагороди.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
День Держспецзв'язку в Україні
Глава держави подякував за фаховість усім працівникам та працівницям Держспецзвʼязку України.
"Дякую за відданість Україні та готовність 24/7 бути на службі, бути уважними й ефективними у виконанні службових та воєнних завдань", — наголосив він.
Він привітав фахівців із професійним днем.
Нагадаємо, в Україні 23 травня відзначали День морської піхоти та День Героїв. Від початку повномасштабного вторгнення Росії з ворожого полону вдалося звільнити понад 380 українських піхотинців.
Зеленський привітав військових зі святом та наголосив, що з 2014 року і після 24 лютого 2022 року вони демонструють справжній героїзм і стійкість.
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