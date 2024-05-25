Зеленский вручил награды специалистам Госспецсвязи Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и специалист Госспецсвязи. Фото: Офис президента

В Украине в субботу, 25 мая, отмечают День Госспецсвязи. Президент Владимир Зеленский поздравил специалистов с профессиональным праздником, а также вручил награды.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Глава государства поблагодарил за профессионализм всех работников и работниц Госспецсвязи Украины.

"Спасибо за преданность Украине и готовность 24/7 быть на службе, быть внимательными и эффективными в выполнении служебных и военных задач", — подчеркнул он.

Он поздравил специалистов с профессиональным днем.

Напомним, в Украине 23 мая отмечали День морской пехоты и День Героев. С начала полномасштабного вторжения России из вражеского плена удалось освободить более 380 украинских пехотинцев.

Зеленский поздравил военных с праздником и отметил, что с 2014 и после 24 февраля 2022 года они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.