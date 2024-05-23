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День морських піхотинців — Зеленський вручив нагороди бійцям

23 травня 2024 16:37
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
День морських піхотинців — Зеленський вручив нагороди бійцям
Зеленський нагороджує військового. Фото: Офіс Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У День морської піхоти України Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Він подякував кожному матросу, сержанту й офіцеру підрозділів морської піхоти і наголосив, що всі вони вже відчутно вплинули на перебіг війни.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України в четвер, 23 травня.

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Президент нагородив морпіхів державними відзнаками

"Ви відзначились у боях із перших днів війни та брали участь у кожній зі справді стратегічних битв на наших південних і східних рубежах. Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна й надалі розвиватиме силу морської піхоти і це завжди буде особливий рід військ — і за значущістю, і за оснащенням, і за повагою.

 

морпіхи
Зеленський нагородив морських піхотинців. Фото: Офіс Президента

Також Президент зазначив, що силу України неможливо уявити без сили морських піхотинців.

"Україна покладається на вас. І завжди всі наші люди мають пам’ятати, що за такою важкою силою, за такою важкою роботою, за такою вашою силою й за таким героїзмом морської піхоти — надзвичайно жорсткий бойовий шлях і, на жаль, болісні втрати", — наголосив гарант.

Пам’ять усіх морських піхотинців, які віддали свої життя в боях за Україну та її незалежність, ушанували хвилиною мовчання.

Зеленський відзначив воїнів державними нагородами. А також вручив бойові прапори 66-му окремому гарматному артилерійському дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 505-му окремому батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти, а ще — почесні відзнаки "За мужність та відвагу" цьому ж батальйону та 1-му окремому батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади.

Як відомо, в Україні 23 травня відзначають День морської піхоти та День Героїв. Від початку повномасштабного вторгнення Росії з ворожого полону вдалося звільнити понад 380 українських піхотинців.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповідали, з чого складається морська піхота ЗСУ, де базується і як воює під час повномасштабної російсько-української війни.

Крім того, Президент Володимир Зеленський привітав військових зі святом та наголосив, що з 2014 року і після 24 лютого 2022 року вони демонструють справжній героїзм і стійкість.

Володимир Зеленський
Офіс президента
ЗСУ
нагорода
військові
море
війна в Україні
захисники
сержанти
офіцери

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