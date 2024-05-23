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День морских пехотинцев — Зеленский вручил награды бойцам

23 мая 2024 16:37
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Улинец Юлия
редактор
День морских пехотинцев — Зеленский вручил награды бойцам
Зеленский награждает военного. Фото: Офис Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В День морской пехоты Украины президент Владимир Зеленский встретился с защитниками и отметил их государственными наградами. Он поблагодарил каждого матроса, сержанта и офицера подразделений морской пехоты и подчеркнул, что все они уже ощутимо повлияли на ход войны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины в четверг, 23 мая.

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"Вы отличились в боях с первых дней войны и участвовали в каждой из действительно стратегических битв на наших южных и восточных рубежах. Это защита острова Змеиный, Одесского и Николаевского регионов, тяжелая боевая работа на Херсонщине, во многом определяющая судьбу этой войны, оборонные операции в Донецкой и Луганщине", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина и дальше будет развивать силу морской пехоты и это всегда будет особый род войск — и по значимости, и по оснащению, и по уважению.

 

морпехи
Зеленский наградил морских пехотинцев. Фото: Офис Президента

Также Президент отметил, что силу Украины невозможно представить без сил морских пехотинцев.

"Украина полагается на вас. И всегда все наши люди должны помнить, что за такой тяжелой силой, такой тяжелой работой, такой вашей силой и таким героизмом морской пехоты — чрезвычайно жесткий боевой путь и, к сожалению, болезненные потери", — подчеркнул гарант.

Память всех морских пехотинцев, отдавших свою жизнь в боях за Украину и ее независимость, почтили минутой молчания.

Зеленский отметил воинов государственными наградами. А также вручил боевые знамена 66-му отдельному пушечному артиллерийскому дивизиону 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 505-му отдельному батальону 37-й отдельной бригады морской пехоты, а еще — почетные. же батальона и 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады.

Как известно, в Украине 23 мая отмечают День морской пехоты и День Героев. С начала полномасштабного вторжения России из вражеского плена удалось освободить более 380 украинских пехотинцев.

Ранее в материале Новости.LIVE рассказывали, из чего состоит морская пехота ВСУ, где базируется и как воюет во время полномасштабной российско-украинской войны.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский поздравил военных с праздником и отметил, что с 2014 года и после 24 февраля 2022 они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.

Владимир Зеленский
Офис президента
ВСУ
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военные
море
война в Украине
защитники
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