Зеленський прибув на Рамштайн — з ким зустрінеться і що обговорить

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Валентин Огіренко

Президент України Володимир Зеленський прибув у п'ятницю, 6 вересня, на авіабазу "Рамштайн". Там він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України та зустрінеться з міжнародними партнерами.

Про це повідомила пресслужба Президента України Володимира Зеленського.

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Президент зазначив, що від партнерів України потрібно більше рішучості на надання засобів для зупинки російського повітряного терору. Ймовірно йдеться про терміни надання раніше оголошених пакетів підтримки. Також Зеленський говоритиме з лідерами деяких країн про надання далекобійної зброї.

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", — пише Зеленський.

У рамках візиту Президент України зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Також у планах є окремі переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Опісля "Рамштайну" Володимир Зеленський запланував візит до Італії.

"Після цього – Італія. Міжнародний економічний форум "Амброзетті", зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", — додав Зеленський.