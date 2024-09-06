Зеленский прибыл на Рамштайн – с кем встретится и что обсудит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Валентин Огиренко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу, 6 сентября, на авиабазу "Рамштайн". Там он примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины и встретится с международными партнерами.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского.

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Президент отметил, что от партнеров Украины требуется больше решительности на предоставление средств для остановки российского воздушного террора. Вероятно, речь идет о сроках предоставления ранее объявленных пакетов поддержки. Также Зеленский будет говорить с лидерами некоторых стран о предоставлении дальнобойного оружия.

"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", — пишет Зеленский.

В рамках визита Президент Украины встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Также в планах есть отдельные переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

После "Рамштайна" Владимир Зеленский запланировал визит в Италию.

"После этого – Италия. Международный экономический форум "Амброзетти", встречи с представителями итальянского бизнеса. Переговоры с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", — добавил Зеленский.