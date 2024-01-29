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Зеленський поспілкувався телефоном з прем'єром Греції — головні тези розмови

29 січня 2024 14:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський поспілкувався телефоном з прем'єром Греції — головні тези розмови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Український президент Володимир Зеленський 29 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Лідери обговорили потреби України на фронті та підготовку до другого саміту Україна — Балкани. 

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах. 

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Президент розповів, що провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля. Лідери обговорили підготовку до другого саміту Україна — Балкани, а також перебіг бойових дій. Зеленський передав актуальні оборонні потреби України, особливо щодо ППО та артилерії. 

Крім того, глава держава подякував Греції за участь у четвертій зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру.

"Дякую за підтримку з боку Греції нашого зближення з ЄС. Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав чисельність української армії. Йдеться про 880 тисяч осіб.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Німеччина посіла перше місце в Європейському Союзі за наданням допомоги Україні. Він вважає, що в Німеччини одна з найсильніших економік Європи.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що сподівається на нашу перемогу цього року і вірить в наших партнерів, у народ та в мир. За його словами, Росію можна зупинити, аби не допустити зруйнування України.

Володимир Зеленський
зброя
переговори
Греція
військова допомога
саміт
війна в Україні

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