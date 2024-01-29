Зеленский пообщался по телефону с премьером Греции — главные тезисы разговора

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский 29 января провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Лидеры обсудили потребности Украины на фронте и подготовку ко второму саммиту Украина — Балканы.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях.

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Президент рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы скоординировать совместные международные усилия. Лидеры обсудили подготовку ко второму саммиту Украина — Балканы, а также ход боевых действий. Зеленский передал актуальные оборонные потребности Украины, особенно по ПВО и артиллерии.

Кроме того, глава государства поблагодарил Грецию за участие в четвертой встрече советников в Давосе и пригласил присоединиться к организации Глобального саммита мира.

"Спасибо за поддержку со стороны Греции нашего сближения с ЕС. Указал на важность своевременного разблокирования европейской помощи объемом 50 млрд евро. Это будет мощным сигналом для других международных партнеров", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский назвал численность украинской армии. Речь идет о 880 тысячах человек.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Германия заняла первое место в Европейском Союзе по оказанию помощи Украине. Он считает, что у Германии одна из сильнейших экономик Европы.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что надеется на нашу победу в этом году и верит в наших партнеров, народ и мир. По его словам, Россию можно остановить, чтобы не допустить разрушения Украины.