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Зеленський показав кадри зустрічі з Ріші Сунаком у Києві

12 січня 2024 16:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський показав кадри зустрічі з Ріші Сунаком у Києві
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: скриншот з відео Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні приїхав до Києва, щоб провести перемовини з Президентом України Володимиром Зеленським. Політики підписали безпекову угоду між країнами на 10 років та узгодили подальші кроки підтримки України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Зустріч Зеленського і Сунака

Зеленський поширив у мережі відео зустрічі із Ріші Сунаком. На кадрах видно, що перемовини вийшли результативними і лідери Великої Британії та України підписали договір у сфері безпеки.

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світові: Україна не наодинці", — написав Зеленський в описі від відео.

Нагадаємо, безпекова угода діятиме до вступу України в НАТО. Протягом 10 років держава отримуватиме фінансову допомогу від Великої Британії в розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів щороку. Це є найбільша допомога від Великої Британії у сфері безпеки.

Додамо, відповідно до угоди, Велика Британія буде забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю з Україною

Раніше ми писали, що в уряді країни вказують, що близько 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України. 

Володимир Зеленський
Київ
Україна
відео
Ріші Сунак
Велика Британія

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