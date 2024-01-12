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Зеленский показал кадры встречи с Риши Сунаком в Киеве

12 января 2024 16:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский показал кадры встречи с Риши Сунаком в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня приехал в Киев, чтобы провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики подписали соглашение о безопасности между странами на 10 лет и согласовали дальнейшие шаги поддержки Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Встреча Зеленского и Сунака

Зеленский распространил в сети видео встречи с Риши Сунаком. На кадрах видно, что переговоры получились результативными, и лидеры Великобритании и Украины подписали договор в сфере безопасности.

"Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не одна", — написал Зеленский в описании от видео.

Напомним, соглашение безопасности будет действовать до вступления Украины в НАТО. В течение 10 лет государство будет получать финансовую помощь от Великобритании в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Это самая большая помощь от Великобритании в сфере безопасности.

Добавим, согласно соглашению, Великобритания будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Ранее мы писали, что в правительстве страны указывают, что около 200 миллионов будут потрачены на скорые закупки и производство тысяч беспилотников для Украины.

Владимир Зеленский
Киев
Украина
видео
Риши Сунак
Великобритания

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