Зеленський показав кадри будівництва водогону на Дніпровщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, в неділю, 4 лютого, відвідав Кривий Ріг та провів нараду щодо відновлення електро- та водопостачання в Дніпропетровській області після ворожих обстрілів. Глава держави поширив відео будівництва нового водогону в регіоні.

Відповідний допис лідер країни зробив у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський у своєму допису зазначив, що провів нараду у Кривому Розі щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини. Йдеться про Нікополь, Марганець, Покрову, Кривий Ріг та його район.

За словами лідера держави, було обговорено захист критичної інфраструктури та відновлення енергопотужностей. Президент висловив вдячність "всім, хто працює заради безпеки регіону, всім, хто відновлює інфраструктуру після ударів ворога".

"Говорили про захист критичної інфраструктури, посилення мобільних вогневих груп, ППО і РЕБ, відновлення енергопотужностей. Окрема доповідь – захист від диверсантів і колаборантів", — вказав Зеленський.

Нагадаємо, у шести регіонах України виникли перебої з електропостачанням, внаслідок обстрілів ворога та технічних проблем.

Додамо, Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області в неділю, 4 лютого. Президент вручив нагороди українським бойовим пілотам та поділився кадрами з місця подій.