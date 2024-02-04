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Зеленский показал кадры строительства водопровода на Днепровщине

4 февраля 2024 19:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский показал кадры строительства водопровода на Днепровщине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский, в воскресенье, 4 февраля, посетил Кривой Рог и провел совещание по возобновлению электро- и водоснабжения в Днепропетровской области после вражеских обстрелов. Глава государства распространил видео строительства нового водопровода в регионе.

Соответствующее сообщение лидер страны сделал в своем телеграм-канале.

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Восстановление электро- и водоснабжения на Днепровщине

Зеленский в своем посте отметил, что провел совещание в Кривом Роге по энерго- и водоснабжению городов и сел Днепровщины. Речь идет о Никополе, Марганце, Покрове, Кривом Роге и его районе.

По словам лидера государства, была обсуждена защита критической инфраструктуры и восстановление энергомощностей. Президент выразил благодарность "всем, кто работает ради безопасности региона, всем, кто восстанавливает инфраструктуру после ударов врага".

"Говорили о защите критической инфраструктуры, усилении мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ, восстановлении энергомощностей. Отдельный доклад — защита от диверсантов и коллаборантов", — указал Зеленский.

Напомним, в шести регионах Украины возникли перебои с электроснабжением в результате обстрелов врага и технических проблем.

Добавим, Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область в воскресенье, 4 февраля. Президент вручил награды украинским боевым пилотам и поделился кадрами с места событий.

Владимир Зеленский
война
Кривой Рог
Украина
Днепропетровская область
водоснабжение
электроснабжение

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