У шести регіонах України виникли проблеми з електропостачанням — в чому причина

Енергетики проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У шести українських областях виникли перебої у електропостачанні. Причиною цьому стали бойові дії на території держави та технічні проблеми.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у Facebook.

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Зазначається, що на Дніпропетровщині енергетики ліквідовують наслідки атак росіян. Фахівці попередили місцевих жителів про те, що можливі тимчасові технічні відключення у зв'язку з ремонтами на лініях електропередач.

"Учора ввечері загалом було заживлено близько 195 тисяч споживачів, які знеструмлювалися з технічних причин після проведення заходів з ліквідації наслідків ворожих атак. Станом на ранок без напруги залишається близько 550 споживачів", — йдеться в повідомленні Міненерго.

Ситуація з електроенергією в інших областях:

у Донецькій області через обстріли ворога знеструмлено 25 населених пунктів, енергетикам вдалося заживити 11 тисяч споживачів у 17 містах і селах, проте без напруги залишаються майже 43 тисячі точок обліку;

у Запорізькій було знеструмлено 500 споживачів, наразі в усіх вже відновлено електропостачання, але через технічні причини без світла залишаються ще 1,4 тисячі абонентів;

у Київській області через технічні причини знеструмлений 231 абонент;

в Одеській області в результаті порушень на лінії електропередач без напруги 114 точок обліку;

у Сумській області чотири населені пункти через технічні ремонти залишилися без електропостачання.

Попри виникнення проблем із стабільним електропостачанням, в міністерстві зауважили, що наразі ситуація в енергосистемі контрольована. Міненерго не планує запроваджувати графіки відключень споживачів.

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, 2 лютого частина одеситів залишилася без електроенергії. Енергетики ДТЕК проводили планово-аварійні роботи на мережах.

Додамо, росіяни здійснили атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК.