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В шести регионах Украины возникли проблемы с электроснабжением — в чем причина

4 февраля 2024 18:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В шести регионах Украины возникли проблемы с электроснабжением — в чем причина
Энергетики производят ремонтные работы для восстановления электроснабжения. Фото иллюстративное: ДТЭК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В шести украинских областях возникли перебои с электроснабжением. Причиной стали боевые действия на территории государства и технические проблемы.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Facebook.

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Отмечается, что в Днепропетровской области энергетики ликвидируют последствия атак россиян. Специалисты предупредили местных жителей, что возможны временные технические отключения в связи с ремонтами на линиях электропередач.

"Вчера вечером в общей сложности было заживлено около 195 тысяч потребителей, которые обесточивались по техническим причинам после проведения мероприятий по ликвидации последствий вражеских атак. По состоянию на утро без напряжения остается около 550 потребителей", — говорится в сообщении Минэнерго.

Ситуация с электроэнергией в других областях:

  • в Донецкой области из-за обстрелов врага обесточены 25 населенных пунктов, энергетикам удалось заживить 11 тысяч потребителей в 17 городах и селах, однако без напряжения остаются почти 43 тысячи точек учета;
  • в Запорожской было обесточено 500 потребителей, сейчас у всех уже восстановлено электроснабжение, но по техническим причинам без света остаются еще 1,4 тысячи абонентов;
  • в Киевской области по техническим причинам обесточен 231 абонент;
  • в Одесской области в результате нарушений на линии электропередачи без напряжения 114 точек учета;
  • в Сумской области четыре населенных пункта из-за технических ремонтов остались без электроснабжения.

Несмотря на возникновение проблем со стабильным электроснабжением, в министерстве отметили, что ситуация в энергосистеме сейчас контролируемая. Минэнерго не планирует вводить графики отключений потребителей.

Скриншот сообщения Минэнерго
Скриншот поста Минэнерго

Напомним, 2 февраля часть одесситов осталась без электроэнергии. Энергетики ДТЭК проводили планово-аварийные работы на сетях.

Добавим, россияне совершили атаку по критической инфраструктуре Украины в ночь на субботу, 3 февраля. Захватчики обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК.

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Минэнерго
электроэнергия
Украина
электроснабжение

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