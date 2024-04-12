Зеленський поговорив зі студентами чернівецьких університетів про майбутнє України

Президент України Володимир Зеленський та студенти чернівецьких університетів. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Буковинського державного медичного університету та Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету. Вони обговорили майбутнє України.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 12 квітня.

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Зустріч Зеленського зі студентами чернівецьких університетів

"Поспілкувалися про нашу країну, її майбутнє, про те, яким буде мир для України", — розповів Зеленський.

За його словами, це була щира розмова. Він подякував кожному й кожній, хто був на зустрічі.

Нагадаємо, Зеленський закликав учасників Світового конгресу українців сприяти розвитку виробництв вітчизняної зброї. Він зазначив, що вже зараз наша держава показала, що здатна виробляти ефективну зброю, зокрема безпілотники.

Також глава держави провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який заявив про виділення 1 млрд євро на військову допомогу. До того ж Нідерланди нададуть 400 млн євро на відновлення.