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Зеленский поговорил со студентами черновицких университетов о будущем Украины

12 апреля 2024 21:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский поговорил со студентами черновицких университетов о будущем Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и студенты черновицких университетов. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со студентами Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, Буковинского государственного медицинского университета и Черновицкого торгово-экономического института Государственного торгово-экономического университета. Они обсудили будущее Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 12 апреля.

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"Пообщались о нашей стране, ее будущем, о том, каким будет мир для Украины", — рассказал Зеленский.

По его словам, это был искренний разговор. Он поблагодарил каждого и каждую, кто был на встрече. 

Напомним, Зеленский призвал участников Всемирного конгресса украинцев содействовать развитию производств отечественного оружия. Он отметил, что уже сейчас наше государство показало, что способно производить эффективное оружие, в том числе беспилотники.

Также глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, заявившим о выделении 1 млрд евро на военную помощь. К тому же Нидерланды предоставят 400 млн евро на восстановление.

Владимир Зеленский
студенты
Черновцы
Украина
президент

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