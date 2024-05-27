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Зеленський поділився деталями аудієнції з королем Іспанії

27 травня 2024 19:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський поділився деталями аудієнції з королем Іспанії
Зеленський на аудієнції у короля Іспанії. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Під час свого офіційного візиту в Іспанію український президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI. Президент висловив вдячність за підтримку, яку Іспанія надає Україні, особливо за гуманітарну допомогу та підтримку українців, що проживають в Іспанії.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 27 травня.

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Зеленський заявив, що допомога Іспанії посилюють Україну у протистоянні з російською агресією.

"Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів", — заявив президент на аудієнції в короля Іспанії.

Зеленський також висловив надію на відкриття в Україні представництва Інституту Сервантеса, де король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.

На завершення президент запросив короля Феліпе VI та королеву Летицію відвідати Україну.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити, для чого Києву потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.

Раніше ми писали, що  Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомогу в реконструкції і розмінуванні.

Володимир Зеленський
Україна
Іспанія
королівська родина
президент
інститут

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