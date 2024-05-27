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Зеленский поделился деталями аудиенции с королем Испании

27 мая 2024 19:23
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Бригадир София
редактор
Зеленский поделился деталями аудиенции с королем Испании
Зеленский на аудиенции у короля Испании. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ходе своего официального визита в Испанию украинский президент Владимир Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI. Президент выразил благодарность за поддержку, которую Испания оказывает Украине, особенно за гуманитарную помощь и поддержку проживающих в Испании украинцев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Зеленский имел аудиенцию у короля Испании

Зеленский заявил, что помощь Испании усиливает Украину в противостоянии с российской агрессией.

"Я благодарен Испании и всем вам за то, что ваши сердца не потемнели. Вы помогаете, вы укрепляете нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. И своим неравнодушием вы спасаете тысячи жизней", — заявил президент на аудиенции у короля Испании.

Зеленский также выразил надежду на открытие в Украине представительства Института Сервантеса, где король Испании является почетным главой Комитета патронов.

В завершение президент пригласил короля Фелипе VI и королеву Летицию посетить Украину.

Напомним, Зеленский заявил, что российская агрессия будет распространяться, если ее не остановить, для чего Киеву нужна своевременная и достаточная поддержка от партнеров.

Ранее мы писали, что Украина и Испания подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Оно направлено на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.

Владимир Зеленский
Украина
Испания
королевская семья
президент
институт

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