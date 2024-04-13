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Зеленський подякував Шольцу за постачання ще однієї системи Patriot в Україну

13 квітня 2024 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський подякував Шольцу за постачання ще однієї системи Patriot в Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем протиповітряної оборони.

Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 13 квітня.

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"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", — наголосив Зеленський.

Сторони обговорили також підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024 в Берліні.

Український лідер розповів Шольцу про підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії в червні. Зеленський подякував канцлеру за готовність зробити саміт максимально успішним.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. Це станеться вже втретє від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

Також Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.

Володимир Зеленський
Німеччина
війна
Україна
Олаф Шольц
ППО
президент

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