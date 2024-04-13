Зеленский поблагодарил Шольца за поставку еще одной системы Patriot в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил за решение о поставках еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам противовоздушной обороны.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 13 апреля.
Разговор Зеленского с Шольцом
"Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", — подчеркнул Зеленский.
Стороны обсудили также подготовку к предстоящей конференции по восстановлению URC2024 в Берлине.
Украинский лидер рассказал Шольцу о подготовке к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии в июне. Зеленский поблагодарил канцлера за готовность сделать саммит максимально успешным.
Напомним, Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Это произойдет уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
Также Зеленский заявил, что Украина начала работу по созданию противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.
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