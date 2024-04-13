Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський назвав кількість українських підприємств, які виробляють зброю для ЗСУ arrow

Зеленський назвав кількість українських підприємств, які виробляють зброю для ЗСУ

13 квітня 2024 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський назвав кількість українських підприємств, які виробляють зброю для ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні у суботу, 13 квітня, відзначають День працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу. Президент Володимир Зеленський назвав кількість українських підприємств, які виробляють зброю для армії.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Читайте також:

Зброя для ЗСУ

Український лідер вручив державні нагороди виробникам зброї.

За його словами, в Україні майже 300 тисяч людей залучені до виробництва озброєння.

"Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому такому важливому, пріоритетному виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що завдяки українським розробкам військові очищують Чорне море від ворожих кораблів, а українські "Стугни", броня та FPV-дрони вже не є чимось незвичним.

Нагадаємо, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла про виробництво аналогів "шахедів" в Україні. За її словами, їх створення постійно розвивається.

Також Гвоздяр розповіла про посилення "оборонки" країни. Вона відповіла, виробництво якої зброї збільшать у шість разів.

Володимир Зеленський
війна
зброя
ЗСУ
українці
Україна
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен