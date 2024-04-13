Зеленський назвав кількість українських підприємств, які виробляють зброю для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні у суботу, 13 квітня, відзначають День працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу. Президент Володимир Зеленський назвав кількість українських підприємств, які виробляють зброю для армії.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

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За його словами, в Україні майже 300 тисяч людей залучені до виробництва озброєння.

"Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому такому важливому, пріоритетному виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що завдяки українським розробкам військові очищують Чорне море від ворожих кораблів, а українські "Стугни", броня та FPV-дрони вже не є чимось незвичним.

Нагадаємо, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла про виробництво аналогів "шахедів" в Україні. За її словами, їх створення постійно розвивається.

Також Гвоздяр розповіла про посилення "оборонки" країни. Вона відповіла, виробництво якої зброї збільшать у шість разів.