Зеленский назвал количество украинских предприятий, которые производят оружие для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине в субботу, 13 апреля, отмечают День работников и работниц оборонно-промышленного комплекса. Президент Владимир Зеленский назвал количество украинских предприятий, производящих оружие для армии.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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Украинский лидер вручил государственные награды производителям оружия.

По его словам, в Украине почти 300 тысяч человек задействованы в производстве вооружения.

"Сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Почти 300 тысяч человек задействованы в этом нашем таком важном, приоритетном производстве. И все это действительно одна из главных основ нашей независимости. События войны это доказывают", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что благодаря украинским разработкам военные очищают Черное море от вражеских кораблей, а украинские "Стугны", броня и FPV-дроны уже не являются чем-то необычным.

Напомним, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала о производстве аналогов "шахедов" в Украине. По ее словам, их создание постоянно развивается.

Также Гвоздяр рассказала об усилении "оборонки" страны. Она ответила, производство какого оружия увеличат в шесть раз.