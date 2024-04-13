Зеленский назвал количество украинских предприятий, которые производят оружие для ВСУ
В Украине в субботу, 13 апреля, отмечают День работников и работниц оборонно-промышленного комплекса. Президент Владимир Зеленский назвал количество украинских предприятий, производящих оружие для армии.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Оружие для ВСУ
Украинский лидер вручил государственные награды производителям оружия.
По его словам, в Украине почти 300 тысяч человек задействованы в производстве вооружения.
"Сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Почти 300 тысяч человек задействованы в этом нашем таком важном, приоритетном производстве. И все это действительно одна из главных основ нашей независимости. События войны это доказывают", — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что благодаря украинским разработкам военные очищают Черное море от вражеских кораблей, а украинские "Стугны", броня и FPV-дроны уже не являются чем-то необычным.
Напомним, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала о производстве аналогов "шахедов" в Украине. По ее словам, их создание постоянно развивается.
Также Гвоздяр рассказала об усилении "оборонки" страны. Она ответила, производство какого оружия увеличат в шесть раз.
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