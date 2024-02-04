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Зеленський назначив мера Мелітополя очільником Запорізької ОВА

4 лютого 2024 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський назначив мера Мелітополя очільником Запорізької ОВА
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив мера Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької обласної військової адміністрації. Минулого главу Юрія Малашка він звільнив.

Про це йдеться в указах, підписаних у п'ятницю, 2 лютого, Володимира Зеленського на сайті Офісу президента.

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"Призначити ФЕДОРОВА Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", — йдеться в указі №48/2024.

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Указ про призначення Федорова очільником Запорізької ОВА. Фото: скриншот

В указі №47/2024 зазначено, що Малашка Юрія Анатолійовича звільнено з посади голови Запорізької ОВА згідно з поданою ним заявою.

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Указ про звільнення Малашка з посади очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Він обіймав цю посаду з 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області у неділю, 4 лютого. Під час неї український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.

Також ми писали, що Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив їм державні нагороди.

Володимир Зеленський
Україна
Запорізька область
Іван Федоров
указ
президент
Юрій Малашко

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