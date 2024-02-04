Зеленський назначив мера Мелітополя очільником Запорізької ОВА

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський призначив мера Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької обласної військової адміністрації. Минулого главу Юрія Малашка він звільнив.

Про це йдеться в указах, підписаних у п'ятницю, 2 лютого, Володимира Зеленського на сайті Офісу президента.

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"Призначити ФЕДОРОВА Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", — йдеться в указі №48/2024.

Указ про призначення Федорова очільником Запорізької ОВА. Фото: скриншот

В указі №47/2024 зазначено, що Малашка Юрія Анатолійовича звільнено з посади голови Запорізької ОВА згідно з поданою ним заявою.

Указ про звільнення Малашка з посади очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Він обіймав цю посаду з 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області у неділю, 4 лютого. Під час неї український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.

Також ми писали, що Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив їм державні нагороди.