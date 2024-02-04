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Зеленский назначил мэра Мелитополя главой Запорожской ОВА

4 февраля 2024 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назначил мэра Мелитополя главой Запорожской ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской областной военной администрации. Прошлого главу Юрия Малашко он уволил.

Об этом говорится в указах, подписанных в пятницу, 2 февраля, Владимира Зеленского на сайте Офиса президента.

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"Назначить ФЕДОРОВА Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации", — говорится в указе №48/2024.

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Указ о назначении Федорова главой Запорожской ОВА. Фото: скриншот

В указе №47/2024 сказано, что Малашко Юрий Анатольевич уволен с должности главы Запорожской ОВА согласно поданному им заявлению.

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Указ об увольнении Малашко с должности главы Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Он занимал этот пост с 7 февраля 2023 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в безопасности в Запорожской области в воскресенье, 4 февраля. В ее ходе украинский лидер заслушал доклады военного командования и руководителей правоохранительных органов.

Также мы писали, что Владимир Зеленский посетил передовые позиции военных в Запорожской области. Он вручил им государственные награды.

Владимир Зеленский
Украина
Запорожская область
Иван Федоров
указ
президент
Юрий Малашко

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