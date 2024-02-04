Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У Всесвітній день боротьби проти раку Зеленський підтримав маленьких пацієнтів лікарні arrow

У Всесвітній день боротьби проти раку Зеленський підтримав маленьких пацієнтів лікарні

4 лютого 2024 11:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Всесвітній день боротьби проти раку Зеленський підтримав маленьких пацієнтів лікарні
Зеленський відвідав Інститут раку. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Всесвітній день боротьби проти раку Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний інститут раку. Там глава держави виголосив слова підтримки хворим дітям, їхнім батькам, а також усім, хто бореться з цією жорстокою хворобою.

Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Telegram в неділю, 4 лютого.

Читайте також:

Зеленський відвідав Національний інститут раку

"Ви такі молодці, світлі люди. Дуже приємно вас бачити, побажати вам усім здоров'я, перемоги над цією хворобою. Я абсолютно упевнений, що так і буде", — звернувся президент до маленьких пацієнтів.

Зеленський зазначив, що усі ці діти та їхні батьки є дуже сильними людьми, які протистоять хворобі з великою вірою в захисників та Україну. 

"Велика вдячність усім лікарям, медичним сестричкам, усім медикам — кожному й кожній, хто надає допомогу", — сказав президент. 

Зеленський наголосив, що це справжній подвиг — у час такої війни боротися за життя тисяч людей.

"Дякую за кожне врятоване життя. Ваша робота безцінна", — сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у суботу, 3 лютого, вручив орден "Золота Зірка" українським воїнам, які здобули звання Героїв України. Окрім того, він вручив сертифікати на отримання квартир українським воїнам та родинам загиблих бійців.

Нагадуємо, що Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які знищили російський ракетоносій "Івановець".

Володимир Зеленський
діти
хвороба
рак
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі