У Всесвітній день боротьби проти раку Зеленський підтримав маленьких пацієнтів лікарні

Зеленський відвідав Інститут раку. Фото: скриншот

У Всесвітній день боротьби проти раку Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний інститут раку. Там глава держави виголосив слова підтримки хворим дітям, їхнім батькам, а також усім, хто бореться з цією жорстокою хворобою.

Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Telegram в неділю, 4 лютого.

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Зеленський відвідав Національний інститут раку

"Ви такі молодці, світлі люди. Дуже приємно вас бачити, побажати вам усім здоров'я, перемоги над цією хворобою. Я абсолютно упевнений, що так і буде", — звернувся президент до маленьких пацієнтів.

Зеленський зазначив, що усі ці діти та їхні батьки є дуже сильними людьми, які протистоять хворобі з великою вірою в захисників та Україну.

"Велика вдячність усім лікарям, медичним сестричкам, усім медикам — кожному й кожній, хто надає допомогу", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що це справжній подвиг — у час такої війни боротися за життя тисяч людей.

"Дякую за кожне врятоване життя. Ваша робота безцінна", — сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у суботу, 3 лютого, вручив орден "Золота Зірка" українським воїнам, які здобули звання Героїв України. Окрім того, він вручив сертифікати на отримання квартир українським воїнам та родинам загиблих бійців.

Нагадуємо, що Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які знищили російський ракетоносій "Івановець".